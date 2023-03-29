الطائف 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف في مكتبه اليوم، عميد كلية الهندسة بجامعة الطائف الدكتور أحمد الأحمدي.واطلع خلال اللقاء على جملة من مشاريع تخرج طلبة الجامعة لبرنامج الهندسة المعمارية، التي بلغت أكثر من ٤٠ مشروعا، تهدف إلى خدمة التنمية في عدد من المسارات الصحية و السياحية والتاريخية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المسارات الهادفة في تنمية البيئية بالمحافظة، وتعزيز الموارد الذاتية في توليد الوظائف المستقبلية.واطلع سموه خلال اللقاء على عرضٍ مفصل عن المشاريع الهندسية المعمارية، وفي مقدمتها تطوير مركز سمو الأمير سعود الفيصل للحياة الفطرية بالمحافظة، وآخر شمل مشروعا استوحى منه جادة تاريخية تضمنت مجموعة من المواقع التي تكتنفها الطائف، كالأسواق الشعبية والساحات بحيث تعبر في هويتها عن العمق الحضاري والتاريخي للمحافظة، وإبراز التنوع الذي تحتفظ به الطائف في خدمة المجتمع تنمويا، وتعزيز الممكنات الاقتصادية للمحافظة كبوابة شرقية لمكة المكرمة.// انتهى //01:17ت م0011