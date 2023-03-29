اقتصادي / لجنة التوطين بنجران تتابع قرارات التوطين في الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية
الخميس 1444/9/8 هـ الموافق 2023/03/30 م واس
نجران 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس
نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عدداً من الجولات الميدانية الرقابية على الجمعيات الخيرية، واللجان الأهلية بمدينة نجران ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين بها.
وقامت اللجنة بزيارة 17 منشأة، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين، والوافدين العاملين في النشاط، كما حصرت الفرص الوظيفية في القطاع لشغلها بالسعوديين.
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