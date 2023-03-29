نجران 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، عدداً من الجولات الميدانية الرقابية على الجمعيات الخيرية، واللجان الأهلية بمدينة نجران ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين بها.وقامت اللجنة بزيارة 17 منشأة، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات السعوديين، والوافدين العاملين في النشاط، كما حصرت الفرص الوظيفية في القطاع لشغلها بالسعوديين.// انتهى //01:28ت م0013