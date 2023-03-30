مقديشو 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واساستعادت القوات المسلحة الصومالية، منطقة "عيل علي هيلي" التابعة لإقليم غلغدود بمحافظة غلمدغ، وسط البلاد.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية أمس الأربعاء عن ضباط بالجيش الصومالي أن المليشيات الإرهابية فرت صوب المناطق الريفية التي يسيطر عليها المتمردون، وذلك قبل وصول الجيش الصومالي إليهم.وأفادت الوكالة بأنه منذ الحملة العسكرية الواسعة ضد فلول المليشيات الإرهابية، تم استعادة 92 مدينة في أقاليم البلاد.// انتهى //01:39ت م0014