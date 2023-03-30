سكاكا 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واساستقطب 34 ممشى ومسار دراجات هوائية بمنطقة الجوف ومحافظاتها محبي ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية، حيث يجدون فيها متنفساً لممارسة الرياضة خلال ليالي شهر رمضان ، وسط الهواء الطلق والخدمات التي وفرتها أمانة المنطقة .وقال المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الأمانة تحرص على تهيئة مسارات المشي والدراجات الهوائية والمسطحات الخضراء وصيانتها دورياً على مدار العام، وكذلك في مواسم الإجازات والأعياد وشهر رمضان المبارك، وتوفر جميع الخدمات للزوار ومحبي رياضة المشي من دورات مياه وجلسات وألعاب للأطفال، حيث تسهم تهيئة مسارات المشي في رفع نسبة ممارسة الرياضة وتحسين جودة الحياة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //02:11ت م0015