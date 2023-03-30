الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واساحتفت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمدينة الرياض أمس، بيوم المسرح العالمي لعام 2023، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز عضوة لجنة المبادرة المجتمعية بالجمعية وعدد من الإعلاميين والفنانين ورواد المسرح السعودي.وأكد مدير عام الجمعية خالد الباز أن الجمعية تعمل على دعم الشباب والموهوبين في الفنون عبر دورات متخصصة وأنشطة فنية مسرحية وغيرها، مشيراً إلى أن الجمعية نفذت خلال العام 2022م عدة أنشطة مسرحية، منها 15 عرضاً مسرحياً، و7 دورات مسرحية، إضافة إلى مشاركتين دوليتين.وذكر الباز أن المناشط المتعلقة بالمسرح بلغت 32 فعالية، تضمنت لقاءات وتكريم ومحاضرات وملتقيات، واستضافة نحو 93 ممثلاً، فيما استفاد 16616 هاوياً من برامج الفنون المسرحية والآدائية منذ بداية العام 2023، إضافة إلى تقديم ثلاثة عروض مسرحية من دورة الفنان الدكتور راشد الشمراني التي كانت بعنوان " ألعاب ارتجال ".// انتهى //02:17ت م0016