المدينة المنورة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدينة المنورة، الحفل الختامي لجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميّز في دورتها السابعة لعام 2022م، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طيبة، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء ومديري الإدارات الحكومية.وعُرض خلال الحفل فيلم تعريفي يروي جانباً من أهم محطات وإنجازات المؤسسة منذ أن غُرست بذرتها الأولى على يد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبد العزيز -رحمه الله- قبل أكثر من ثلاثين عاماً، لتكون بذلك نهجاً ومثالاً يُحتذى به في تطبيق أفضل معايير الجودة والتميز، ورمز فخر واعتزاز أهالي منطقة المدينة المنورة.إثر ذلك، شاهد الحضور عرضاً مرئياً يوثق المراحل التي شهدتها جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز في دورتها السابعة للعام 2022م، اعتمد خلالها سمو أمير المنطقة رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدينة المنورة، ثلاثة أفرع مستحدثة وهي، فرع التميز في خدمة المستفيد، وفرع التميز في التنظيم المؤسسي، وفرع التميز في تنمية المحتوى المحلي.وتم خلال الحفل إطلاق جائزة أهالي المدينة المنورة للمعلم المتميز، لتكون مبادرة ريادية ترسخ التميز والإبداع في صفوف المعلمين، وتأكد أهمية دور المعلم في المجتمع، وتسهم في تنمية وتحسين البيئة التعليمية.وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة الجهات الراعية للجائزة، كما كرم سموه الفائزين بجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز في دورتها السابعة 2022، حيث حصلت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة على المركز الأول في فرع التميز في خدمة المستفيدين، كما حصد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في المدينة المنورة جائزة المركز الثاني، وحصل برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية في محافظة ينبع على المركز الثالث في فرع الجائزة المستحدث.وفي فرع التميز في التنظيم المؤسسي حصلت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة على المركز الأول، كما حصلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف على المركز الثاني، وجاءت جامعة طيبة في المركز الثالث.وفي فرع التميز في تنمية المحتوى المحلي، حصل مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة على المركز الأول، وجاءت الجامعة الإسلامية في المركز الثاني، وحصلت شركة المياه الوطنية على المركز الثالث.يُذكر أن جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز، شرعت في استقبال مشاركات الجهات الحكومية وتقييمها من خلال اللجان المتخصصة التي تم تشكيلها من قبل مقيمين داخليين وخارجيين، لتنتهي أعمال التحكيم باعتماد الدرجات ومراجعتها بمهنية عالية لـ 76 ملفاً تنافسياً بين 33 جهة حكومية تنافست في فرع التميز في خدمة المستفيدين، و28 جهة تنافست في فرع التميز في التنظيم المؤسسي، و15 جهة تنافست في فرع التميز في تنمية المحتوى المحلي.// انتهى //02:29ت م0017