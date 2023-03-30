عام / المديرية العامة للدفاع المدني تعقد دورة للعاملين بإدارات السلامة
الخميس 1444/9/8 هـ الموافق 2023/03/30 م واس
الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس
عقدت المديرية العامة للدفاع المدني دورة بعنوان (مهام ومسؤوليات مختصي ومراقبي السلامة بالمنشآت المحيطة بالمسجد الحرام) للعاملين بإدارات السلامة لدى رئاسة شؤون المسجد الحرام و منفذي المشاريع والأبراج المحيطة بالمنطقة المركزية.
وتهدف الدورة إلى التعريف بالمخاطر التي قد تقع -لا قدر الله، وإجراءات الوقاية منها والتدابير المطلوب مراعاتها.
// انتهى //
02:58ت م
0019