لندن 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسالتقى العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، أمس الأربعاء، رئيس ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير، خلال مأدبة رسمية أقيمت على شرف العاهل الذي يزور ألمانيا حالياَ.كما التقى العاهل كلا من، وزيرة الخارجية الفيدرالية الألمانية أنالينا بيربوك، والوزير الفيدرالي الألماني للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي روبرت هابيك.وجرى خلال اللقاءات بحث التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في مكافحة تغير المناخ والاستدامة.// انتهى //02:59ت م0020