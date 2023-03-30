القدس المحتلة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لبلدة قباطية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة فلسطينيين على الأقل بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي حاصرت عدة منازل في البلدة، وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين، كما اعتقلت أسيراً محرراً، بعد محاصرة منزله.في السياق ذاته، اقتحم جيش الاحتلال قرى قضاء رام الله وطولكرم، وشنت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.// انتهى //05:27ت م0022