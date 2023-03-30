المدينة المنورة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة، ومحافظات العلا، والعيص، وخيبر، والحناكية، والمهد، ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.// انتهى //06:28ت م0023