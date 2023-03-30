الرباط 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بدعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس للصناعيين المغاربة، الى الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد، يلي فترة أزمات بدأت بوباء كوفيد-19.وأوردت صحف الرباط اعلان البيت الابيض أن واشنطن لن تتراجع عن انتشارها المستمر منذ ما يقرب من ثماني سنوات في سوريا، حيث تقاتل فلول تنظيم "داعش".وتطرقت الصحف الى الزيارة التي بدأها العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث أمس إلى ألمانيا في أول زيارة دولة يقوم بها إلى الخارج منذ اعتلائه عرش بريطانيا.وتناولت الصحف دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الى إنشاء مسارات هجرة أكثر أمانا وتنظيما، وذلك بعد حادث وفاة ما لا يقل عن 39 مهاجرا نتيجة حريق اندلع في مركز للمهاجرين في المكسيك.وأخبرت الصحف عن مقتل شخصين في هجوم بالسلاح الأبيض امام مركز إسلامي في العاصمة البرتغالية لشبونة، واعتقال الجاني بعد اطلاق النار عليه.// انتهى //08:56ت م0026