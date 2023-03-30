إسلام آباد 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم موافقة الجمعية الوطنية بغالبية ساحقة على مشروع قانون طرحته الحكومة يخص الإصلاحات في النظام القضائي في البلاد.واهتمت بإعلان باكستان عن رفعها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجالي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وأشارت إلى اتفاق باكستان وماليزيا على تعزيز وتنويع التعاون متعدد الأطراف والشراكة الإستراتيجية بينهما في مختلف المجالات، إلى جانب تعزيز العمل والحوار على جميع المستويات، وتنشيط الآليات الثنائية القائمة بينهما.وتابعت صحف الخميس في الشأن الدولي أداء حمزة يوسف اليمين رئيساً لحكومة اسكوتلندا، ليصبح أول رئيس مسلم لحكومة في غرب أوروبا.// انتهى //09:06ت م0027