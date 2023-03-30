القاهرة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، بمواصلة جهود تأهيل وتدريب الأئمة الجـدد وتأهيلهم دعوياً وعلمياً وثقافياً، على نحو مستدام، بهدف صقل خبراتهم وتعزيز قدرتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير.وسلطت الضوء على موافقة مجلس الوزراء المصري على موازنة العام المالى المقبل (2023-2024)، والتي تستهدف معدل النمو ُقـدر عند 4%.ونوهت بموافقة المملكة العربية السعودية على الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها الصين.وواكبت صحف الخميس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مبرزة إصابة شابين فلسطينين برصاص قوات الاحتلال واعتقال 3 آخرين خلال تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.ولفتت الانتباه لمناقشة مجلس حقوق الإنسان الدولي، التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل .وتحدثت صحف مصر في موضوعات دولية متفرقة منها، تحذير تقرير أممي من انعدام الأمن الغذائي بالمنطقة العربية، والتزام موسكو بمنع الحرب النووية والمواجهة العسكرية بين الدول المسلحة نوويا.// انتهى //10:14ت م0029