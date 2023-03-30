الخرطوم 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأولت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اهتماماً باختتام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بالخرطوم أمس، التي تناولت قضايا وتطوير إصلاح المؤسسة العسكرية لحماية الدولة وصون أمنها واستقرارها.وأبرزت تأكيد القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية فى بيان أمس، التزامها بالعملية السياسية الجارية في السودان.ولفتت صحف الخميس الانتباه إلى تقديم وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد أمس، تنوير مفصل لنائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو ، حول أحداث منطقة تندلتي بولاية غرب دارفور، والتدابير التي تمت لاستعادة الأمن والاستقرار، لا سيما من قبل الشرطة ولجنة أمن الولاية.وأشارت إلى توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 500 سلة غذائية في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق السودانية، والتي استفاد منها 2,806 أفراد من الفئات الأكثر احتياجاً.ونقلت صحف الخرطوم عن الآلية الثلاثية، أن الاندماج بين الأجهزة الأمنية أمر شائك لكنه ضروري، مؤكدة أن إصلاح قطاع الأمن يوجب الشراكة مع المجتمع الدولي للاستفادة من خبراته.// انتهى //10:26ت م0030