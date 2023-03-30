أستانا 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأعيد انتخاب أليخان سمايلوف، رئيسًا لوزراء في كازاخستان، بعد ترشيحه من رئيس مجلس النواب الكازاخستاني ورئيس حزب "أمانات" ييرلان كوشانوف .وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أنه تم اقتراح ترشيح سمايلوف على الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، والذي بحث المقترح مع ممثلي الكتل الأخرى بالبرلمان، مشيرة إلى أن سمايلوف يشغل منصب رئيس الوزراء في كازاخستان منذ أكثر من عام، وتم تعيينه لهذا المنصب في يناير 2022.// انتهى //10:31ت م0031