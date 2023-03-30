سياسي / إعادة تعيين أليخان سمايلوف رئيساً للوزراء في كازاخستان
الخميس 1444/9/8 هـ الموافق 2023/03/30 م واس
أستانا 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس
أعيد انتخاب أليخان سمايلوف، رئيسًا لوزراء في كازاخستان، بعد ترشيحه من رئيس مجلس النواب الكازاخستاني ورئيس حزب "أمانات" ييرلان كوشانوف .
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أنه تم اقتراح ترشيح سمايلوف على الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، والذي بحث المقترح مع ممثلي الكتل الأخرى بالبرلمان، مشيرة إلى أن سمايلوف يشغل منصب رئيس الوزراء في كازاخستان منذ أكثر من عام، وتم تعيينه لهذا المنصب في يناير 2022.
// انتهى //
10:31ت م
0031