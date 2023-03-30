القدس المحتلة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، مما أسفر عن اعتقال وإصابة العشرات من الفلسطينيين في تلك الاعتداءات، وانطلاق فعاليات إحياء الذكرى الـ47 ليوم الأرض، لافتة النظر أن يوم الأرض يأتي هذا العام في ظل إحكام الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على 76 % من مساحة المنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاقية أوسلو في الضفة الغربية.وأخبرت عن مناقشة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني، قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان، وقد أشار التقرير إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين ارتفع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية من 520 ألفاً إلى أكثر من 700 ألف خلال العقد الماضي، وأن هؤلاء المستوطنين عاشوا بطريقة غير قانونية في 279 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 14 مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة.وفي الشأن الاقتصادي أشارت صحف فلسطين إلى تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني لتعافي الاقتصاد الوطني بعد كورونا، وإلى إعلان نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في غانا عن مبادرة بمليار دولار، لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في أفريقيا، وذلك في ختام المحطة الأولى من جولتها في القارة.// انتهى //10:35ت م0032