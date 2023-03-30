جدة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية بتعيين كل من صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وصاحب السمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لسموه، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدين على عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.// انتهى //10:57ت م0034