لندن 08 رمضان 1444 ه الموافق 30 مارس 2023 م واس.تراجعت أسعار الذهب اليوم، إذ أدت تهدئة المخاوف حيال النظام المصرفي العالمي إلى زيادة الإقبال على المخاطرة وكبحت بعض مساعي شراء الذهب .وذكرت وكالة رويترز، أن الذهب هبط في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1960.52 دولاراً للأوقية (الأونصة)، متراجعاً لجلسة ثانية، وأن العقود الأمريكية الآجلة للذهب انخفضت 0.4 بالمئة إلى 1977.00 دولاراً.وتراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.32 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 965.51 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1440.61 دولاراً.// انتهى //11:13ت م0037