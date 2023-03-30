طوكيو 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل جزيرة تشيتشيجيما اليابانية، دون صدور تحذيرات من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).وأفادت وكالة الأنباء القطرية نقلاً عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال وقع قبالة سواحل الجزيرة وعلى عمق 50 كيلومتراً.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.// انتهى //11:18ت م0038