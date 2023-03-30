بواو 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ اليوم أن بلاده ملتزمة بالانفتاح في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتنفيذ إصلاحات يمكن أن تساعد في تحفيز النمو.وقال لي أمام منتدى بواو السنوي في إقليم هاينان وفقًا لوكالة رويترز إنه بغض النظر عن التغييرات التي تحدث في العالم، سنلتزم دائماً بالإصلاح والانفتاح، مضيفاً "سنقدم سلسلة من الإجراءات الجديدة لتوسيع الوصول إلى الأسواق وتحسين بيئة الأعمال.وأوضح أن القيود التي فُرضت لمكافحة كوفيد-19 أثرت على الاقتصاد الصيني، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات على بدء التعافي.// انتهى //11:27ت م0040