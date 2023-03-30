حفرالباطن 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واستشارك الفرق التطوعية في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن في عملية إجراء وتنظيم وتسهيل دخول وخروج المصلين والمصليات في عدد من المساجد والجوامع أثناء أداء صلاة التراويح وتقديم الخدمة لذوي الإعاقة وكبار السن لأداء الصلاة في طمأنينة وروحانية والتي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك.وتأتي هذه الخطة ضمن الأعمال والبرامج التطوعية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة؛ خلال الشهر الفضيل، بتهيئة بيوت الله لمرتاديها في عدد من البرامج التطوعية لصلاة التراويح والقيام.وقد هيأ فرع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد أكثر من 732 مسجدًا وجامعًا بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.// انتهى //11:38ت م0043