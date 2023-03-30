وارسو 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من التمور لجمهورية بولندا، بمناسبة شهر رمضان 1444هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بولندا سعد بن صالح الصالح، ومفتي الديار البولندية رئيس الاتحاد الديني الإسلامي الشيخ أحمد توماش ميشكيفيتش، وإمام المركز الثقافي الإسلامي في وارسو الشيخ محمود سميح.ويبلغ وزن التمور التي ستوزع على المساجد والمراكز الإسلامية في بولندا طنين.ورفع السفير الشكر لخادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على اهتمامه وعنايته بشؤون المسلمين في كل مكان.من جهته، قدم مفتي الديار البولندية ورئيس الاتحاد الديني الإسلامي، شكره وتقديره للمملكة وقيادتها الرشيدة؛ على اهتمامها ورعايتها لشؤون المسلمين، وحرصها على تقديم الدعم والمساعدات لهم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يجزل لها الأجر والمثوبة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //11:52ت م0044