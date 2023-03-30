المدينة المنورة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسغادر دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان نجيب ميقاتي، اليوم المدينة المنورة, بعد أن زار المسجد النبوي وأدّى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.وكان في وداع دولته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي مستشار سمو أمير منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي, والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي, وعدد من المسؤولين.// انتهى //12:12ت م0046