مكة المكرمة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسوقعت 120 شركة ومؤسسة متعهدة بخدمة حجاج الداخل اتفاقية تعاون مع معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى؛ للتأهيل في مواصفات الجودة والتميز في المعيار الدولي للجودة الإدارية 2015 -9001 Iso من خلال البرنامج الذي أطلقه المعهد لتأهيل المؤسسات من القطاعات الثلاثة في معايير الجودة والتميز .وركز قطاع الحج والعمرة على تنفيذ برامج جودة متكاملة لمنظومة الخدمات لضيوف الرحمن لتحقيق رضا المتعاملين، وإثراء رحلة الحاج والمعتمر لتأهيل المؤسسات المتعهدة بخدمة ضيوف الرحمن في مواصفات جودة مجالاتها الإدارية والغذائية والنقل والفندقة والحجوزات للاستقبال، وتأهيل العاملين لرفع كفاءة أدائهم وزيادة فاعلية الخدمات المقدمة في الحج والعمرة وقياس رضا المتعاملين في قطاعه وفق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن 2030 .// انتهى //12:14ت م0047