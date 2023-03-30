إسلام آباد 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسقتل أربعة من رجال الشرطة وأصيب ستة آخرون جراء هجوم نفذته عناصر مجهولة اليوم، على قوات الشرطة في منطقة "لكي مروت" شمال غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية أن المسلحين شنوا الهجوم باستخدام أسلحة آلية حديثة، واستهدفوا في البداية نقطة تفتيش للشرطة، مما أسفر عن إصابة ستة من رجال شرطة، ثم استهدفوا سيارة للشرطة مما أسفر عن مقتل أربعة رجال شرطة بينهم ضابط.// انتهى //13:28ت م0067