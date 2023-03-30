تونس 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأعربت تونس مجددًا عن انشغالها الشديد إزاء ما يتعرّض له المدنيون الفلسطينيون من اعتداءات متكرّرة وممارسات استفزازية دون أدنى مساءلة أو محاسبة، في انتهاك صارخ للمواثيق والقرارات الأممية والقانون الدولي.وأكدت بمناسبة الذكرى الـ 47 ليوم الأرض الذي يصادف اليوم، التزامها الراسخ بالوقوف في صفّ الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق تطلعاته المشروعة في العيش بحرية وكرامة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.// انتهى //13:29ت م0068