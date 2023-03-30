تبوك 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسدعت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك مشتركي الغرفة والمجددين اشتراكاتهم، لحضور اجتماع الجمعية العمومية الأول لعام 2023، والذي سيعقد يوم الأربعاء القادم بمقر الغرفة عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.وأوضحت غرفة تبوك أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن الاطلاع على القوائم المالية المدققة لعام 2022 لاعتمادها وعرض مشروع الموازنة التقديرية لعام 2023 إضافة إلى مناقشة مايستجد من أعمال.وبينت الغرفة أن حضور اجتماع الجمعية يُعد حقاً شخصياً للمشترك بالغرفة، ولا يجوز التوكيل فيه بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها، وفيما يخص الشركات فيمثلها مدير الشركة أو من ينيبه مصطحباً إثبات الشخصية وشهادة الاشتراك بالغرفة.// انتهى //13:35ت م0069