سكاكا 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأغلقت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية زلوم محطة وقود مخالفة للاشتراطات، وذلك ضمن جهود الأمانة لتحسين مستوى الخدمات بمحطات الوقود ومراكز الخدمة.يذكر أن الأمانة أطلقت في وقت سابق برنامجاً يستهدف تهيئة وتطوير محطات الوقود بالتزامن مع الحملات المكثفة لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وشملت أعمال التطوير بمحطات الوقود تحديد ودهان العلامات والخطوط الأرضية والسفلتة والأرصفة وتركيب اللوحات الإرشادية، وتوفير متطلبات السلامة، والاهتمام بالنظافة العامة وغيرها من أعمال التهيئة والتطوير.//انتهى//13:37ت م0071