جدة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واستمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة جدة، أمس، من ضبط شقة سكنية بحي "الصفا" تستغلها العمالة كمستودع ومكان لتحضير أطعمة وتخزينها لتزويد أحد المطاعم المخالفة بالنطاق، ضمن جهود الأمانة لتحسين وزيادة مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والنظامية.وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة وخلال جولاتهم المكثفة بالنطاق ضبطوا الموقع، والذي جرى استخدامه لتخزين وإعداد المأكولات بطريقة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، مضيفاً أنه جرى رصد كميات من اللحوم المجمدة والمواد الغذائية المحضرة مسبقاً وصادروها وأتلفوها وأغلقوا الموقع.وأكدت أمانة جدة عدم التهاون مع أي موقع لا يطبق الاشتراطات الصحية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على من تثبت مخالفته ، وعدم اتباعه للإجراءات اللازمة في إعداد وتقديم وحفظ الأطعمة والمأكولات المقدمة .// انتهى //13:52ت م0073