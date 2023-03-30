جدة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسوصل دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان نجيب ميقاتي، اليوم إلى جدة، لأداء مناسك العمرة .وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، والقنصل العام لجمهورية لبنان بجدة وليد منقاره.// انتهى //13:53ت م0074