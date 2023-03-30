مكة المكرمة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسكثفت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية في معالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة، حيث ضبطت عددًا من المباسط العشوائية المخالفة، واتخذت اللازم حيالها حسب الأنظمة والتعليمات الإجرائية.وأسفرت جولات الأمانة عن ضبط 403 كجم من الفواكه والخضروات والتمور وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، كما ضبطت 125 عبوة زمزم مجهولة المصدر ومخزنة بطرق عشوائية مخالفة للاشتراطات الصحية، ويتم تسويقها من قبل العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة، وتم اتخاذ اللازم وتسليم العمالة للجهات المختصة واستكمال الإجراءات النظامية حيال المضبوطات.وعلى صعيد متصل باشرت مختبرات الغذاء المتنقلة التابعة للأمانة أعمالها في المنطقة المركزية، وذلك للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للمعتمرين وتحليل العينات بشكل منتظم وسريع من قلب الحدث، وذلك ضمن خطتها في موسم شهر رمضان المبارك، كما تؤكد الأمانة أهمية الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي، حيث ذلك يُسهم بشكل كبير في أنسَنة المدن، لتحقيق برامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030.// انتهى //13:55ت م0076