الخبر 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأنهى فريق طبي بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر بقيادة استشاري جراحة القلب الدكتور فياض أحمد، معاناة مريض خمسيني من الجالية الباكستانية تعرض لجلطة قلبية حادة، حيث أجريت له عملية قسطرة قلبية عاجلة، واستئصال بطانة الشريان التاجي التي تحوي الانسدادات وترسبات الدهون.وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور محمد الشهراني، بأن الفريق الطبي قام بإجراء العملية عبر استخدام الأجهزة والتقنيات الجراحية الحديثة التي يعمل عليها الكادر الطبي الوطني المؤهل للتعامل مع مثل هذه الحالات المرضية المستعجلة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي يقوم بها الأطباء في مختلف التخصصات.// انتهى //13:57ت م0078