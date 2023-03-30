الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض أمس، محافظ محافظة الجوف اليمنية اللواء حسين العجي علي العواضي.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومستجدات مشاريع المركز المنفذة في الجمهورية اليمنية.وأشاد حسين العواضي بالمساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لجميع الدول المحتاجة حول العالم وللشعب اليمني على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن تلك المساعدات ساهمت بالتخفيف عن معاناة المتضررين من الشعب اليمني.// انتهى //14:51ت م0091