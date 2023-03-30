تبوك 08 رمضان1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأطلقت "البحر الأحمر الدولية" سلسلة من اللقاءات التعريفية والتي تعتزم الشركة تنظيمها محلياً وإقليمياً، والتي تهدف لرفع الوعي بحجم المشاريع التي يجري تنفيذها على ساحل البحر الأحمر بالمملكة، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام الشركات الموجودة في المنطقة لاغتنامها والبدء بالشراكة مع "البحر الأحمر الدولية".واستعرضت الشركة في "منتدى القطاع الخاص" بالرياض الفرص الواعدة والمتاحة للشركات السعودية، والذي يشمل مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة، على ساحل البحر الأحمر.كما استعرضت في اللقاء التعريفي الإقليمي الأول الذي أقيم مؤخراً في، الدوحة، وشاركت فيه أكثر من 100 شركة، تفاصيل جديدة عن حجم المشاريع القائمة على ساحل البحر الأحمر بالمملكة وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات داخل المنطقة.وأوضحت الشركة بأنه تم ترسية عقود بقيمة 27 مليار ريال لـ "وجهة البحر الأحمر" و13 مليار ريال لـ "أمالا"، وخلال عام 2023، منحت "البحر الأحمر الدولية" عقوداً إضافية بقيمة 5 مليارات ريال، وتعتزم منح عقود أخرى بقيمة تقارب 25 مليار ريال خلال هذا العام، في حين أنه تم منح 70% من تلك العقود لشركات سعودية.وأوضح المدير التنفيذي لإدارة المشتريات في الشركة محمد الفردان أن الشركة تسعى إلى عقد المزيد من الشراكات البناءة على الصعيدين المحلي والدولي، والتي تعد خطوة أساسية في تطوير علاقات جديدة مع القطاع الخاص في المملكة، ممثلًا بمستثمريه، ومقاوليه، ومورديه.فيما أشار رئيس قسم التكلفة والتجارة والمشتريات بالشركة إدواردز إلى العدد الكبير من الفرص الواعدة في أعمال البناء في كلا الوجهتين "البحر الأحمر" و"أمالا"، والتي تشمل (أعمال التهيئة، والبنى التحتية، والمرافق، والأعمال البحرية، والمدنية، وواجهات المباني وأغلفتها، والأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، والتأثيث والتركيبات والمعدات وأعمال التشطيبات).ولفت إلى احتياج الشركة لعقد شراكات بناءة مع شركاء ذوي خبرة عالمية في تقديم الدعم بمجالات تشغيل التجارب السياحية، كخدمات الأغذية والمشروبات وخدمات الضيافة، خاصة وأن "وجهة البحر الأحمر" تقترب من افتتاح أول ثلاثة منتجعات هذا العام واكتمال المرحلة الأولى من مطار البحر الأحمر الدولي.//انتهى//14:54ت م0092