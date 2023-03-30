أبها 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسنظم نادي أبها الأدبي أمس أمسية رمضانية ضمن فعاليات مبادرة " أجاويد"، التي تشرف عليها هيئة تطوير عسير .وشارك في الفعالية التي جاءت تحت عنوان" أنا والشعر"، الشاعران إبراهيم طالع وأحمد عسيري، وأدراها الدكتور صالح السهيمي .وأكد المتحدثان أن الشعر الشعبي أثرى الذائقة الأدبية ، مشيرين إلى أهمية التحصيل العلمي على موهبة الشعر ، وذلك من خلال المخزون المعرفي الذي ينعكس على مواهبهم الشعرية .وفي نهاية الأمسية ناقش المتداخلون مفهوم الريادة الشعرية في تشكل الأجيال الأدبية، وأثر وجود مصادر القراءة والتواصل مع المثقف الآخر في أنحاء الوطن، والتأكيد على أهمية رصد مسيرة الشعر في منطقة عسير وتدوين ما عاشه الشعراء من تحولات فكرية وإبداعية .// انتهى //14:55ت م0094