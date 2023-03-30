القاهرة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا براك سوخون، الذي يزور القاهرة حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ووقع الجانبان على ثلاث مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الآثار والمتاحف والتراث.// انتهى //15:02ت م0096