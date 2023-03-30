الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسعُقدت أمس أولى ندوات "فوانيس موهبة الرمضانية" في نسختها الرابعة، التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ممثلة في مركز التميز، وذلك تحت عنوان "أهمية التشريعات في تأهيل ورعاية الموهوبين"، بمشاركة أعضاء مجلس الشورى، عضو المجلس ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري، وعضو مجلس الشورى الدكتور ياسر حافظ، ونائب رئيس لجنة الطاقة والصناعة، وعضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان الجبرين، وأدار الحوار مستشار "موهبة" عضو مجلس الشورى السابق الدكتور فهد العبود.وناقش اللقاء محاور عدة، أهمها: منظومة الموهوبين في المملكة العربية السعودية، ودور التشريعات في الاكتشاف والرعاية، والتكامل بين التعليم والتأهيل للموهوبين.وأوضح الدكتور ياسر حافظ أن منظومة الإبداع في المملكة العربية السعودية انقسمت نحو قسمين، وهما: "منظومة الإبداع الحالية" التي تكونت من خلال أربعة مراحل رئيسة، والمتمثلة في مرحلة التأسيس، ومرحلة بناء المؤسسات، ومرحلة بناء الإنسان المتعلم، ومرحلة بناء مجتمع المعرفة، والأخرى "منظومة الإبداع المستقبلية"، والتي اشتملت على ثلاث مراحل مستقبلية وهي: مرحلة الاستشراف المستقبلي، ومرحلة علماء المستقبل، ومرحلة ما وراء العوالم الافتراضية، وكذلك تفعيل المشاريع الإبداعية السابقة لموهبة.وبين أن منظومة الموهوبين هي مجموعة من الهيئات والمؤسسات المترابطة، تقوم على مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل رئيس في عملية اكتشاف وإعداد وتأهيل الموهوبين ورعايتهم، ومن أهمها: عوامل اجتماعية، واقتصادية، وبيئية، وتعليمية.بدورها أشارت الدكتورة إيمان الجبرين إلى أهمية اكتشاف ورعاية الطفل الموهوب، وحمايته من كل ما قد يعطل نموه.وتطرقت الدكتورة إيمان إلى مجموعة من التحديات الاجتماعية التي قد يواجهها الطفل الموهوب داخل الأسرة والمجتمع.من جهتها، تناولت الدكتورة عائشة زكري محاور عدة، والمتمثلة في: التشريعات الحالية في أنظمة التعليم وأهميتها في دعم الموهوبين وتطوير قدراتهم، ودور التشريعات في التكامل بين التعليم والتأهيل للموهوبين، وكذلك دور التشريعات في دعم وتطوير الكفاءات المهنية في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين، إضافة إلى التشريعات الخاصة برعاية الموهوبين بين الواقع والمأمول.يذكر أن "فوانيس موهبة" تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الموضوعات الحديثة في مجال الموهبة والإبداع، وتعزيز تواصل مؤسسة موهبة مع التربويين والباحثين والمتخصصين وأولياء الأمور؛ لإثراء الجانب المعرفي والعلمي لهم، وتعزيز التواصل والشراكة بين "مؤسسة موهبة" وبين المؤسسات والمنظمات والأفراد العاملين في مجال الموهبة والإبداع، وأخيراً، زيادة الوعي المجتمعي بمجال الموهبة والإبداع.وتتضمن " فوانيس موهبة" هذا العام، ندوتين توعويتين، الأولى بعنوان "أهمية التشريعات في تأهيل ورعاية الموهوبين"، بينما ستقام الندوة الثانية تحت عنوان "تنمية القيادة والذكاء العاطفي لدى الموهوبين"، وذلك يوم الأربعاء المقبل، وستقام افتراضية عبر منصّة "مايكروسوفت تيم".// انتهى //15:28ت م0104