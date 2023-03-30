جدة 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسعبرت منظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها مع جمهورية اندونيسيا في موقفها الرافض لمشاركة منتخب إسرائيل - قوة الاحتلال - في مباريات كأس العالم للشباب لكرة القدم الذي كان مقررًا تنظيمها في إندونيسيا هذا العام.وأشارت المنظمة إلى أن هذا الموقف المبدئي يأتي تكريسا لالتزامها الدائم بدعم القضية الفلسطينية ورفضها المطلق لسياسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، ونددت المنظمة في الوقت نفسه، عن استيائها لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجريد إندونيسيا من حق استضافة هذه الفعاليات الرياضية.// انتهى //16:30ت م0124