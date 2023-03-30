سكاكا 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واستنشط في موسم رمضان المبارك، مبادرات تطوعية في تفطير الصائمين وتحضير وجبات الإفطار، وتشهد منطقة الجوف إقبال عدد كبير من المتطوعين بما يفوق المائة متطوع يومياً في مشروع إفطار منارات رمضانية، والذي يحضر من خلاله ما يزيد عن ألف وجبةٍ يومياً تغطي أنحاء واسعة من مدينة سكاكا والمحافظات والقرى المجاورة لها.وتعد مبادرة تحضير وجبات مطبوخة وتنظيم افطار يومي خلال أيام الشهر الكريم، من المبادرات الهامة خلال الشهر الفضيل.وفي لقاء مع وكالة الانباء السعودية أوضح القائم على المبادرة صالح الطارف أن المشروع يشهد نمواً في حجم المشاركة عاماً تلو الآخر، حيث تم تطوير العمل في مشروع إفطار الصائمين بعد انضمام المبادرة إلى جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف "يمناكم" ما ساهم في توسيع الرقعة الجغرافية لتغطية المنطقة بوجبات تصل مستحقيها في جميع المراكز والقرى .وأبان أنه يتم تقسيم المتطوعين إلى مجموعات، أولها لتحضير الطعام والطهي، والثانية لتجهيزه في عبوات خاصة، والثالثة للتوزيع الميداني، ويشهد المطبخ الذي تحضر فيه الوجبات إقبال عدد كبير من المتطوعين من مختلف الأعمار بين العقد السادس والعقد الثاني من العمر بما يصل إلى مائة متطوع يومياً مساهمين في صناعة تفاصيل هذا المشروع الخيري.ويحضّر في ذات المشروع بشكل يومي وجبات تتنوع بين الكبسة السعودية بالدجاج أو اللحم، والشوربة، والتمور والمرطبات، والمياه الصحية، فيما يتم تحضير وجبات مخصصة لكبار السن تضمن التنوع في تقديم أصناف الغذاء، منها ما اُضيف هذا العام بوجبة رز التمّن والكمأ، والذي تشهد منطقة الجوف كميات وفيرة منه بعد موسم الأمطار الشتاء المنصرم.// انتهى//16:30ت م0125