تبوك 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأثرت فعاليات الخيمة الرمضانية التي ينظمها نادي تبوك الأدبي في يومها الرابع أمس ، المشهد الثقافي بالمنطقة , بتنظيم دورة في فن الكتابة الروائية يقدمها على مدى يومين الروائي علوان السهيمي متضمنة تمكين المتدربين والمتدربات من المعارف النظرية والتطبيقية، التي تعينهم على البدء في كتابة الرواية، ومنح الطامحين والمتطلعين والواعدين من الموهوبين والموهوبات امتلاك أدوات الإبداع الكتابي، وما يجب على الكاتب أن يقوم به قبل كتابة الرواية، وأثناءها، وعقب الانتهاء من النص، كما تم التطرق لأبرز الإشكالات التي تواجه الروائي والقاص في سبيل إنجازه للعمل الروائي، كالشخصيات، والأحداث، وغيرها .وعلى جانب آخر ناقش مجموعة من شباب المنطقة في فعالية حكواتي الثقافة، عددًا من المفاهيم حول شخصية الحكواتي، أو الراوي الذي يعرف بالرجل الذي معه كتاب ويجلس في مكان مرتفع، ويجتمع حوله الناس ويقدم لهم الحكايات والقصص التي تتضمن الحكم، والطرائف.ويهدف النادي من إقامة هذه الفعالية إلى اكتشاف الإمكانات القصصية لدى الشباب وإطلاق قدراتهم على خشبة المسرح.// انتهى //16:32ت م0129