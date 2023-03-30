جيزان 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسفي ظل الحركة الشرائية التي تشهدت الأسواق والمحلات التجارية بمنطقة جازان , وفرت تلك الأسواق السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها وجميع المنتجات التي يحتاجها المتسوق من المواد الغدائية والأصناف المتزايد استهلاكها خلال شهر رمضان الكريم بكميات كبيرة وذلك للمساهمة في تلبية إحتياجات المستهلكين بالمنطقة , فيما شهدت مراكز بيع الجملة انتعاشاً إثر تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية في الأسواق.وتفاعل أصحاب المراكز الكبرى في المنطقة بالمشاركة في الحملة الرمضانية المقدمة من اتحاد الغرف السعودية لتخفيض السلع الرمضانية التي استهدفت أكثر من 141 منتجًا أساسيًّا من السلع الغذائية والاستهلاكية.وقامت غرفة جازان" بجولة في المحلات التجارية ومراكز التسوق بالمنطقة، رصدت خلالها تزايد الإقبال على شراء المنتجات الغذائية والمستلزمات وتصدر الأرز والدقيق والتمور والمشروبات الرمضانية قائمة أهم المنتجات التي يبحث عنها العميل.وأكد الأمين العام لغرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن المجمعات التجارية شهدت حركة شرائية نشطة مع حلول شهر رمضان المبارك خاصة على السلع والمنتجات الغذائية، لافتًا النظر إلى أن التجار والمجمعات التجارية استطاعوا تأمين حاجة السوق المحلي، مطالباً بضرورة عدم التهافت على شراء المنتجات والسلع الرمضانية لوجودها طيلة الشهر الفضيل.وأوضح أن المجمعات التجارية بدأت بالتفاعل في الحملة الرمضانية التي أطلقها اتحاد الغرف لتخفيض السلع الرمضانية بالمنطقة التي استهدفت أكثر من 141 منتجاً أساسياً وأسهمت في استقرار الأسعار في المنطقة.// انتهى //16:33ت م0131