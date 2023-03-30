الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واستنطلق غداً بمدينة الرياض النسخة الثانية من دوري الأندية للسنوكر لدرجتي الكبار والناشئين لموسم 2023 بمشاركة 11 نادياً, هي الشباب ، الأهلي ، الاتحاد ، الاتفاق ،الوحدة ، عكاظ ، وج ، الفرع ، الصقور ، الشعلة ، الوطن.ويقام الدوري بنظام الجولات حيث ستقام 4 جولات في الموسم, الأولى تنطلق غداً في الرياض, فيما تقام الجولة الثانية بجدة, والجولة الثالثة بالرياض ويختتم الدوري بعد الجولة الرابعة بمدينة جدة .// انتهى //16:38ت م0133