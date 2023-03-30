رياضي / انطلاق النسخة الثانية من دوري السنوكر غداً في الرياض بمشاركة 11 نادياً
الخميس 1444/9/8 هـ الموافق 2023/03/30 م واس
الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واس
تنطلق غداً بمدينة الرياض النسخة الثانية من دوري الأندية للسنوكر لدرجتي الكبار والناشئين لموسم 2023 بمشاركة 11 نادياً, هي الشباب ، الأهلي ، الاتحاد ، الاتفاق ،الوحدة ، عكاظ ، وج ، الفرع ، الصقور ، الشعلة ، الوطن.
ويقام الدوري بنظام الجولات حيث ستقام 4 جولات في الموسم, الأولى تنطلق غداً في الرياض, فيما تقام الجولة الثانية بجدة, والجولة الثالثة بالرياض ويختتم الدوري بعد الجولة الرابعة بمدينة جدة .
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16:38ت م
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