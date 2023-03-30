الرياض 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسيسعى فريق الأهلي إلى حسم لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة عندما يلتقي الهلال غداً على صالة وزارة الرياضة بجدة في الجولة الـ 20 من المسابقة.ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بـ 54 نقطة, ومن ثم فوزه غداً على الهلال صاحب المركز الثاني بـ 48 نقطة, يضمن له تحقيق اللقب, قبل جولتين من الختام.وتسبق المواجهة على نفس الصالة مباراة الاتحاد "التاسع" بـ 21 نقطة, والنصر "الخامس" 29 نقطة, فيما يلتقي ضمك "العاشر" بـ19 نقطة والوحدة "الثامن "بـ 21 نقطة, على صالة نادي ضمك في خميس مشيط, ويلعب اليرموك "الحادي عشر" بـ 11 نقطة والفيصلي "الرابع" بـ 35 نقطة على صالة وزارة الرياضة بجازان.// انتهى //16:40ت م0135