الرياض 08 رمضان1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسأبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الاستثمار اليوم، مذكرة تفاهم مع NAVER و LABS NAVER و NAVER Cloud الكورية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات، التي تهتم بإنتاج وتطوير تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالإنترنت، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.وقع المذكرة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتحول الرقمي والمدن الذكية المهندس مساعد بن عبدالله العتيبي، ووكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات فهد بن جمال النعيم، فيما مثل الجانب الكوري سيون جو ممثلا عن شركة NAVER، و سونج سيوك عن شركة LABS NAVER، فيما مثل شركة NAVER Cloud سانجيونج هان.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الأطراف لدعم وتطوير الاستثمار في المملكة، وتوحيد الجهود فيما بينها مع الجهات ذات العلاقة لكل طرف، وذلك لرفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تحقيق الأهداف المشتركة، إذ ستدعم وزارة الاستثمار تسهيل دخول شركة NAVER للاستثمار في المملكة من خلال استخراج للتراخيص وغيرها، وبحث إمكانية نقل المقر الإقليمي للشركة للمملكة مستقبلاً.وتقدم الشركات الكورية خططاً لتطوير وتشغيل الحلول الرقمية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للتمكين من تفعيل الركائز الأساسية للبلديات الذكية بكفاءة عالية في مجالات مختلفة مثل مراقبة وتخطيط المدن والخدمات البلدية والتشوه البصري وإجراء محاكاة لتخطيط وتطوير وتشغيل المدينة.يذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي امتدادا لشراكات إستراتيجية تعقدها الوزارتين مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والعمل على تنفيذ المشاريع المشتركة، وتعزيز التعاون المتبادل بين الأطراف لدعم وتطوير الاستثمار في المملكة بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وذلك لرفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويُعزز تطوير وتسويق وتنفيذ الاستثمارات.// انتهى //16:51ت م0136