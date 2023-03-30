مقديشو 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسسلم قائد مليشيات الخوارج الإرهابية بقرية مايا فارح، التابعة لمحافظة شبيلي السفلى نفسه للقوات المسلحة الصومالية.وأفادت وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن العنصر الإرهابي كان عضوًا في مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة لمدة 9 سنوات.وأشارت الوكالة إلى أن العديد من القياديين في صفوف المتمردين كانوا قد بدأوا يستسلمون في الآونة الأخيرة للجيش الصومالي، الذي توعد بتصفية فلول الإرهابيين الموجودين في المناطق القليلة بجنوب ووسط البلاد.// انتهى //17:06ت م0140