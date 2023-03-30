ولاية النيل الأزرق 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية في جمهورية السودان، حيث جرى توزيع 250 سلة غذائية رمضانية في محلية ود الماحي بولاية النيل الأزرق، استفاد منها 1.942 فردا. ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 32.850 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 197.100 فرد، في ولايات الخرطوم، وشمال كردفان، ووسط كردفان، وغرب دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب دارفور، والبحر الأحمر.// انتهى //17:29ت م0142