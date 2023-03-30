ولاية غرب دافور 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.750 سلة غذائية في معسكر كريندق بولاية غرب دافور في جمهورية السودان، استفاد منها 12.314 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مشروع سلة إطعام الذي يهدف إلى توزيع 32.850 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 197.100 فرد، في ولايات الخرطوم، وشمال كردفان، ووسط كردفان، وغرب دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب دارفور، والبحر الأحمر.// انتهى //17:29ت م0143