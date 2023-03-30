دوشنبيه 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع سلة إطعام في جمهورية طاجيكستان للعام 2023م، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد بن عبد الرحمن الرشيدان.ويستهدف المشروع توزيع 2,760 سلة غذائية تزن 191 طنًا و820 كيلو غرامًا، تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 13,800 فردا، في طاجيكستان.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي للشعوب والدول المحتاجة في أنحاء العالم.// انتهى //17:49ت م0147