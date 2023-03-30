مقديشو 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المرحلة الثالثة من مشروع التدخلات في مجال الأمن الغذائي في إقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو، لتأمين 4.620 طنا من السلال الغذائية تزن السلة الواحد 70 كيلو غراماً، يستفيد منها 396.000 فرد من المتضررين من الجفاف في معظم الأقاليم الصومالية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال الفيدرالية أحمد بن محمد المولد، والمدير القُطري لبرنامج الغذاء العالمي في الصومال السيد الخضر دالوم، ورئيس هيئة إدارة الكوارث الصومالية محمود معلم عبد الله، وعدد من المسؤولين الصوماليين، ومدير فرع المركز في أفريقيا يزيد بن عبدالله حمود، وممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.وأكد السفير المولد أن هذا المشروع يأتي امتدادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- بالوقوف مع الشعب الصومالي الشقيق والمساهمة في تخفيف معاناته الراهنة من خلال تقديم حزمة مساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة. وعبر رئيس هيئة إدارة الكوارث الصومالية محمود معلم عبدالله عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعداته المتواصلة ووقوفه الدائم مع المحتاجين والمتضررين من أبناء الشعب الصومالي ومد يد العون لهم في مختلف الأزمات والمحن.يذكر أن هذه المساعدات تأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية من المشاريع الإغاثية التي قدمتها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للحد من آثار الجفاف والمجاعة في الصومال، وتوفير سبل العيش الكريم للمحتاجين هناك.// انتهى //17:49ت م0148