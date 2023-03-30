بريتوريا 08 رمضان 1444 هـ الموافق 30 مارس 2023 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع سلة إطعام الرمضانية في جمهورية جنوب إفريقيا للعام 2023م، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا سلطان بن عبد الله العنقري، وممثل جمعية العلماء في جنوب إفريقيا، وفريق من المركز.ويهدف المشروع إلى توزيع 5.924 سلة غذائية تزن السلة الواحدة منها 34 كيلو غراما تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها 35.544 فردا في مدن جوهانسبيرغ، وروستنبرغ، وكلير سدوب، وكيمبيرلي، وهيكتورسبريت، وميديلبيرغ، وبيلا بيلا، وليمبو.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.// انتهى //17:49ت م0149